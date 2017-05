Após compra de lixeiras, Prédio da prefeitura de Mâncio Lima será reformada ao preço de R$ 122 mil

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 20/05/2017 11:10:59 Corresponde no Vale do Juruá

Apesar do discurso em torno da crise, e da recorrente justificativa de que alguns serviços são protelados em função da falta de recursos, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), revela que não falta dinheiro quando se trata de comprar mais de mil lixeiras para a cidade ou reformar o prédio do poder executivo municipal. O Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, 15, publicou o extrato de contrato com a Construtora Pinheiro Ltda., que se encarregará das reformas. Os serviços foram orçados em R$ 122.137, 16.

Em Brasília, para acompanhar a Marcha em Defesa dos Municípios, da qual participaram prefeitos e vereadores de todo o país, Isaac Lima não foi encontrado para comentar o assunto.

O assessor de imprensa do município, Jenildo Cavalvante, disse à reportagem, porém, que a reforma é necessária, dadas as condições do prédio que sedia a prefeitura de Mâncio Lima.

Ele prometeu que nesta sexta-feira, 19, Isaac Lima, de volta ao município, daria uma declaração sobre o assunto, além de explicar o pregão para a compra de lixeiras, cujo valor foi estabelecido em mais de R$ 412 mil.