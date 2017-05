Secretário de Saúde de CZS nega que postos da zona rural funcionem apenas pela manhã

O secretário de Saúde do município de Cruzeiro do Sul, Edir Valente, nega que as unidades de atendimento da zona rural estejam funcionando apenas pela parte da manhã, conforme queixa feita dias atrás por um ouvinte de uma emissora de rádio local. Segundo Valente, algumas pessoas confundem os postos com os chamados “anexos”, que são estruturas de menor porte idealizadas para facilitar o acesso dos moradores dos ramais ao atendimento médico.

“Os postos de saúde da zona rural, a exemplo das vilas Liberdade, Lagoinha e Santa Luzia, localizadas às margens da BR-364, ficam abertas nos dois períodos [manhã e tarde]”, afirmou o secretário.

Já os anexos funcionam em expediente corrido, ou seja, das 7h às 13h. “Mas esse horário pode se alongar se houver pacientes à espera de atendimento”, complementou ele.

A prefeitura cruzeirense dispõe de 28 estruturas físicas de atendimento em saúde, de acordo com Edir Valente. Desse total, 14 postos de saúde estão localizados no perímetro urbano, e os demais – incluindo os anexos –, na zona rural.

Valente também afirmou que o município dispõe de 36 equipes de saúde da família, além de uma equipe fluvial, encarregadas de atender os moradores de Cruzeiro do Sul.