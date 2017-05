PGE do Acre lança edital para contratar cinco estagiários

Da redação ac24horas - 19/05/2017 08:44:57

A Procuradoria Geral do Estado do Acre lançou nesta sexta-feira, 19, edital para seleção de estagiários de nível superior. São cinco vagas para estudantes de Direito. Os selecionados receberam bolsa de estágio no valor de R$ 400 ao mês. As inscrições vão de 22 de maio a 23 de junho e poderão ser ser feitas on line pelo e-mail estagio.pge@ac.gov.br ou presencial, na sede da PGE, na Avenida Getúlio Vargas, 2852, Bosque, CEP 69.900-589, na sala do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, das 8h às 13h e das 15h às 18h, nos dias úteis. Melhores informações na edição 12.055 do DOE.