Movimento Vem Pra Rua cancela ato contra Temer “para evitar conflito” com petistas, em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 19/05/2017 08:28:50

O movimento Vem Pra Rua no Acre resolveu cancelar uma manifestação que faria no próximo domingo contra Michel Temer, Lula, Aécio e Dilma, por causa da realização no mesmo dia do “fora Temer” encabeçado pela Frente Brasil Popular, segmento ligado aos chamados partidos de esquerda. Pelo menos essa é a justificativa do coordenador local do Vem Pra Rua, Renê Fontes, em um comunicado nas redes sociais.

“Para evitar conflitos e para que não nos confundam com aqueles que elegeram corruptos de estimação, a chapa Dilma/Temer, que até dias atrás trabalhavam contra a Operação Lava Jato, o magnífico trabalho que do Poder Judiciário e da Polícia Federal”, diz.

A Frente Brasil Popular no Acre, que tem a participação majoritária de pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores, ainda não divulgou detalhes do ato contra Temer, mas um de seus integrantes, o vereador Rodrigo Forneck (PT), confirmou que o evento será realizado no próximo domingo na capital acreana em frente ao Palácio Rio Branco.

O Vem Pra Rua informou que deve agendar uma nova data para o protesto.