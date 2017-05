Jéssica promove encontro de prefeitos e vereadores com o ministro Picciani

19/05/2017

A deputada Jéssica Sales (PMDB-AC) promoveu nesta quinta-feira18, uma reunião dos prefeitos e vereadores do Acre com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani. Participaram do encontro, os prefeitos Fernanda Hassem, de Brasiléia; Marilete Vitorino, de Tarauacá; Romualdo Araújo, de Bujarí; Tião Flores, de Epitaciolândia; Kiefer Lima, de Feijó; Isaac Lima, de Mâncio Lima; os vereadores Omar Farias (Mazinho), Marivaldo Figueiredo e Elenildo Nascimento, de Cruzeiro do Sul; e os vereadores Renan Costa e Rogério Lima, presidente da Câmara Municipal de Mâncio Lima. O senador Sérgio Petecão também prestigiou o encontro.

Os prefeitos e vereadores se sentiram à vontade para expor a situação de seus municípios e reivindicarem melhorias, todos focados em promover o esporte e o lazer, com a finalidade de levar mais benefícios aos jovens residentes no interior do Estado. Os prefeitos também aproveitaram para reforçar ao ministro Picciani a necessidade de aporte de recursos para o fortalecimento da prática esportiva e de lazer nos municípios acreanos.

“Pedimos ao ministro Picciani a liberação de emenda para a construção de uma quadra esportiva no Bairro da Várzea que é um sonho antigo dos jovens daquele local” – disse o vereador Marivaldo Figueiredo.

A deputada Jéssica ressaltou a parceria do Ministério do Esporte com os municípios acreanos e demonstrou otimismo com a receptividade do colega de partido. “O ministro Piciciani tem demonstrado em todas as ocasiões que é um amigo do Acre e reafirmo o compromisso de continuar empenhada para conseguir a liberação de projetos destinados à área esportiva” – disse a deputada.