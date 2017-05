Jenilson recebe direção do sindicato dos técnicos de enfermagem e enfermeiros

Da redação ac24horas - 19/05/2017 09:46:41

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) se reuniu na na sala de reuniões da ALEAC, com a direção do sindicato dos técnicos de enfermagem e enfermeiros do Acre (SPATE- Acre). No encontro com a presidente do SPATE-Acre, Rosa do SPATE, foram debatidos assuntos relacionados a melhoria nas condições trabalhista, acordo coletivo do pró-saúde e diminuição do número de plantões extras dos técnicos e enfermeiros da Sesacre.

No estado não há um sindicato que represente os funcionários de Pró-saúde, por isso, os técnicos de enfermagem e enfermeiros recorreram ao SPATE. Eles reivindicam melhores salários e acordos coletivos que diminua a carga horária de trabalho.

Os técnicos e enfermeiros do Pró-saúde tiram mensalmente 12 plantões. O parlamentar enfatizou que vai trabalhar para que sejam reduzidos para onze plantões para atender à solicitação da categoria. “ Vamos dialogar com a Secretário de Saúde do Estado e com a direção do Pró-saúde para buscarmos uma solução para que ambas as partes saiam satisfeitas do acordo”, salienta o deputado.

Jenilson Leite e a direção do SPAT também discutiram a alteração da lei 84/, que versa sobre a contratação de novos profissionais de enfermagem pela Sesacre e a diminuição do número de plantões extras. Atualmente os profissionais de enfermagem podem tirar até 15 plantões extras durante do mês. O sindicato reivindica que o número seja reduzido para dez.

Ainda na pauta do encontro, dialogaram acerca das precárias condições de trabalho que os funcionários do hospital regional de Brasileia enfrentam. Segundo Rosana, a equipe de enfermagem necessita de mais condições de trabalho para prestar um serviço de qualidade aos clientes do SUS. “ Falta uma sala para que os profissionais no exercício de sua jornada de trabalho usufruam do repouso que lhe é assegurado. Pois, o local que existe não tem condições de uso, desta forma precisa de uma reforma urgente ”, cobrou Rosana.

O deputado que é médico e membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre disse que reivindicará junto ao governo do Estado, que adote as medidas necessárias para que os profissionais possam utilizar o espaço. “Vou levar essas reivindicações ao responsável pela pasta da Saúde, cobrarei dele providencias urgente. Sei o quanto é necessário um espaço apropriado para os profissionais de saúde desenvolverem um serviço de qualidade, além disso o repouso é fundamental para a saúde dos trabalhadores”, disse Leite.