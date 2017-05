Funcionário de frigorifico sai para receber dinheiro e desaparece sem deixar vestígios em Rio Branco

Da redação ac24horas - 19/05/2017 06:56:28

Um homem, funcionário de um frigorífico de Rio Branco e morador da Vila Campinas, está desaparecido desde o dia último dia 08, quando veio a Rio Branco para receber uma indenização trabalhista. A última notícia de Francielde Costa Silva foi por meio de uma ligação telefônica, onde este disse estar esperando uma desconhecida para pegar alguns documentos e receber o dinheiro da rescisão.

Os familiares pedem que qualquer informação que possa levar a localização de Francielde deve ser encaminhada à delegacia mais próxima ou para o CIOSP (Fone 190).

A mãe do desaparecido, Neide Costa ainda tentou entrar em contato do Francielde na data do desaparecimento, mas o telefone dele primeiro chamou até a ligação cair e depois não mais completou a chamada.

Neide revelou ter entrado em contato com esposa do desaparecido, tendo esta informado apenas ter o desaparecido dito estar esperando uma mulher com os documentos para pegar o dinheiro e que estava próximo ao Bairro Papouco.

Neide revelou que Francielde trabalhava em frigorífico e tinha um dinheiro para receber da rescisão trabalhista, da ordem de R$ 800,00, dinheiro este que seria usado para pagar algumas contas.

Como Francielde já esteve internado para tratamento por dependência química em duas oportunidades, a família está muito preocupada e registrou o desaparecimento na 3ª Delegacia Regional, Bairro Aeroporto Velho.