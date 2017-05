Bolsa Família injeta R $21, 6 milhões na economia do Acre em maio

Da redação ac24horas - 19/05/2017 09:01:18

O Bolsa Família começa a pagar nesta sexta-feira, 19, a 83.238 famílias acreanas R$21.673.215,00. O benefício médio é de R$260,38, de longe o maior valor do País. O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00). Presente em todo o país, a iniciativa busca garantir o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. No Acre, as famílias de Santa Rosa do Purus vão receber benefício médio de R$394, o maior valor do Estado.