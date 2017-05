Atingidos por água de barragem bloqueiam a 364 em Jacy Paraná

A Polícia Rodoviária Federal conformou que um grupo de aproximadamente trinta pessoas bloqueou a BR 364, no distrito de Jacy Paraná, distante 80 km de Porto Velho, sentido a capital do Acre.

O manifesto é organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens ( MAB ), onde os integrantes protestam contra o IBAMA, que segundo eles, não cumpriu diversos acordos feitos entre o órgão as as Usinas de Jirau e Santo Antônio.

Com pneus, pedaços de madeira e faixas, os manifestantes interditaram a pista nos dois sentidos, impedindo a passagem de qualquer veículo.

Um equipe da PRF está no local negociando a liberação parcial do trevo com os líderes do manifesto.