Aberta seleção de estagiários alunos de curso superior

Da redação ac24horas - 19/05/2017 08:48:21

O governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (19) a abertura de processo seletivo para contratação de estagiários que estejam cursando a partir do segundo período do ensino superior. Os selecionados vão atuar nos municípios de Cruzeiro do sul, Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri. As áreas do conhecimento são: Administração; Pedagogia; Artes cênicas; Jornalismo; Economia; Gestão pública; História; Sistema de informação; Informática;

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição Nº 12.055, desta sexta-feira, páginas 20 a 23. Não consta o número de vagas, que ficaram a cargo de cada setor/órgão governamental. Os setores são: COLONACRE ; CODISACRE; COHAB; CILA; CGE; DPE; DETRAN/AC; FAPAC; FADES; FEM; FUNDACRE; SEFAZ; SAI; SEE; SEJUDH e; SESACRE.

As vagas são somente para universitários devidamente matriculados nas instituições de ensino reconhecidas pelo MEC e criarão uma lista de espera para preenchimento das vagas. Os estudantes dever estar regularmente matriculados e com frequência efetiva e ter idade mínima de 16 anos no ato da contratação, mas não pode estar cursando o último período.

A carga horária do estágio poderá ser de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com remuneração de R$ 420, ou seis horas diárias e 30 horas semanais e bolsa de R$ 630. O estagiário receberá auxílio-transporte no de duas passagens de ônibus por dia e proporcional aos dias estagiados.

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente a partir do dia 19 de maio a 02 de junho de 2017 até às 23:59 horas, (horário de Brasília), no site do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, por meio do sítio eletrônico http://www.ciee.org.br, onde também estará disponível o Edital e demais informações do processo.

O concurso será em duas etapas: 1º Etapa – avaliação curricular e, 2º Etapa – Entrevistas com os selecionados da 1º Etapa. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.