Só 15,5% da população adulta do Acre pratica alguma atividade física, diz IBGE

Da redação ac24horas - 18/05/2017 07:34:58

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 17, pelo IBGE, mostra que o povo acreano pratica pouco esporte. Apenas 23% da população acima de quinze anos de idade tomaram esse iniciativa. No ranking dos Estados, o Acre ocupa a 17ª colocação, localizando-se entre os que menos praticam esporte no País. O ranking é liderado pelo Amazonas, onde 32,2% da população pratica esporte. O Rio de Janeiro é o último, com 18,9% da população fazendo isso. Os dados se referem ao ano de 2015.

O estudo faz separação de prática de esporte com atividade física. Quando se trata de fazer atitivadade, os números do Acre são ainda mais negativos: somente 15,5% da população de 15 anos ou mais tomam essa iniciativa com regularidade.

Veja o ranking da prática de esporte: