Primeiro seminário da Defensoria Pública do Acre será realizado em Rio Branco

Da redação ac24horas - 18/05/2017 11:39:37

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo do Centro de Estudo Jurídico (Cejur), realiza o 1º Seminário da Defensoria Pública na próxima sexta-feira, 19, às 18h30, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento tem o objetivo de ampliar os conhecimentos e fomentar a temática de direitos humanos.

Para a defensora Juliana Marques, coordenadora do Cejur, o seminário é uma oportunidade de aprender mais e fazer novos contatos. “Eventos dessa natureza são um complemento fundamental para as atividades em sala de aula. O estudante universitário terá a possibilidade de conhecer o posicionamento adotado pela Defensoria Pública em âmbito nacional sobre os temas apresentados e, ainda, conhecer pesquisadores renomados, criar diversos contatos profissionais e se atualizar”, disse.

As inscrições podem ser realizadas nos núcleos da DPE/AC, na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) e Ufac, na sede da Defensoria Pública, pelo e-mail: cejur.dpe.inscricoes@gmail.com ou no dia e local do evento a partir das 18h. A taxa de inscrição é um quilo de alimento não perecível.

O evento conferirá aos participantes um certificado de quatro horas e terá palestras com os temas: “O desafio na garantia dos direitos humanos” e “O conceito de defesa eficaz e a responsabilidade internacional do Estado”. As palestrantes são Patrícia Kettermann, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e professora da Escola Superior da Defensoria Pública, e Renata Tavares da Costa, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.