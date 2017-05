Políticos do Acre se reúnem com Michel Temer horas após delação da JBS

João Renato Jácome - 18/05/2017 08:40:55

A agenda do presidente da República, Michel Temer, começou mais cedo nesta quinta-feira, dia 18. Aliás, antes das 8 horas, como não é de costume. O peemedebista chegou bem cedo ao Palácio do Planalto, onde, em sua primeira voltou a chamar a atenção: recebeu os senadores Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD) e, ainda, o deputado federal Flaviano Melo (PMDB). Todos do Acre.

A agenda, teoricamente institucional, chamou a atenção da imprensa nacional, já que Temer não conversou com jornalista antes de iniciar os trabalhos na sede do Poder Executivo federal. Na noite de quarta-feira, dia 17, o presidente foi bombardeado com a notícia de que teria sido gravado pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS/Friboi. A revelação foi feita pelo jornal O Globo.

Como informou a Assessoria da Presidência da República, a agenda de Temer foi alterada. Se antes havia outros compromissos, agora, o único compromisso de recepção será mesmo com os parlamentares do Acre. O motivo da agenda não foi divulgado.

Até as 8h15 (10h15 em Brasília), ou seja, duas horas após o início da agenda, nenhum dos políticos acreanos anunciou, seja oficialmente, ou pelas redes sociais, a agenda com o presidente da República. Muito pelo contrário, mantiveram o silêncio, como se a agenda não estivesse prevista. A postura dos políticos acreanos é diferente, já que sempre os parlamentares fazem questão de posar para fotos ao lado do chefe da República.