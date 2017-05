Jorge Viana aciona Constituição e pede Conselho da República para superar crise política no país

Da redação ac24horas - 18/05/2017 14:19:39

O senador Jorge Viana propôs a estruturação do Conselho da República, colegiado previsto no artigo 90 da Constituição em momentos de crise institucional, para que elabore uma saída viável frente ao eventual afastamento de Michel Temer da Presidência da República. “Eu trago uma proposta de que se regulamente, se façam as indicações e se componha o Conselho da República. Não é hora de acerto de contas, mas de emprestar ao país o que temos de melhor”, sugeriu Viana em discurso no fim da manhã desta quinta-feira, 18, no Senado.