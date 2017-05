Forneck ironiza reunião de Temer com políticos: “Após uma bomba, ele se aconselha com Gladson e Petecão”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 18/05/2017 12:33:26

O escândalo envolvendo o governo Michel Temer e a JBS foi um prato cheio para o líder do PT na Câmara de Rio Branco, Rodrigo Fornec k, se esbaldar. Sem perder a oportunidade de ser irônico, o petista citou que, um dia após a bomba sobre o Planalto, o presidente da República recebeu sua dupla de “conselheiros”, os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP).

O petista disse que “teme um presidente da República que após uma bomba soltada no seu país, a primeira reunião do dia dele é com os senadores menos atuantes do Acre, o Petecão e o Gladson. Qualquer político sério, no lugar do Temer, reuniria uma cúpula da política. Penso eu que ele foi se aconselhar com o Gladson e o Petecão”, completou com ironia Fornek.

Os donos da maior rede de frigoríficos do país, a JBS, disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato.