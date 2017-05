Empresário Denis Braga é preso pela polícia por estupro

Da redação ac24horas - 18/05/2017 13:03:05

O promotor de eventos Denis Braga, conhecido como “Traquina”, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 18, em Rio Branco, durante a operação Infância Protegida, detonada pela Polícia Civil do Acre, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Ao todo, 16 mandados foram cumpridos.

Segundo mandado de prisão a que teve acesso o ac24horas, Denis foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão, inicialmente em regime fechado, visto a gravidade do crime por ele cometido. Ele teria abusado sexualmente de uma adolescente, ainda em 2013, quando instaurado inquérito policial para investigar o caso.

O que chama a atenção é que o mandado de prisão expedido contra Denis data de março, mas somente agora foi colocado em execução. Denis estava em casa, segundo apurou o portal. A residência dele fica no bairro Baixada da Colina, nas proximidades do Campo do Barata.

A delegada Elenice Frez, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança Criança e ao Adolescente (DEPCA), também contou que três menores foram apreendidos. Na maioria dos casos, os acusados se relacionaram com familiares. As penas, em conjunto, ultrapassam os 120 anos de prisão.