Bombeiros de Cruzeiro do Sul resgatam barco que naufragou no Juruá após bater em banco de areia

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/05/2017 09:32:49 Corresponde no Vale do Juruá

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul conseguiu içar ontem, 17, das águas do Rio Juruá, próximo ao município de Porto Walter, parte de uma embarcação que naufragou no dia 10 deste mês. Foram necessários dez homens e o uso de duas balsas e outros equipamentos na localização.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros na região, capitão Rômulo Barros, o barco, avaliado em R$ 200 mil, mede 16 metros de cumprimento por 4,5 metros de largura. O naufrágio aconteceu após o choque contra um banco de areia.

Ainda de acordo com Barros, a operação de resgate ainda levará cerca de três dias para ser concluída.