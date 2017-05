Temer diz que ‘jamais solicitou pagamentos para silêncio de Cunha’

Com informações do G1 - 17/05/2017 19:37:32

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada na noite desta quarta-feira (17) pelo Palácio do Planalto sobre a reportagem do jornal “O Globo” segundo a qual o empresário Joesley Batista entregou ao Ministério Público Federal áudio no qual foi discutida a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha.

Íntegra

NOTA À IMPRENSA

O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar.

O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República.

O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados.