Sebastião Viana aos opositores: “eu adoro vaias!”

Luis Carlos Moreira Jorge - 17/05/2017 06:50:30

A sessão de ontem na Aleac foi só de críticas ao governador Tião Viana pela decisão de construir um museu. A bancada da oposição citou que prioridade neste momento é Segurança, Saúde e Educação. E não gastar 32 milhões para construir um museu. O governador Tião Viana reagiu com ironia aos ataques. Citou Villas Lobos, que respondia seus críticos, assim: “eu adoro vaias!”. “Essas críticas são as críticas da mediocridade. Para a Sinhasique e aliados cultura é liberar o consumo de cachaça e demais bebidas alcoólicas nos mercados públicos. Não dá para dar ouvidos a esse tipo de gente. Não tem como não adorar as vaias deles”, fecha o texto do Tião Viana (foto) enviado à coluna. Este é um debate que está ficando bem interessante.

Tudo muito estranho

O deputado Nelson Sales (PV) foi outro a criticar a obra do museu. “Quem marca um simples exame de hemograma agora é agendado para agosto”. Bateria palmas para a construção do museu se tudo estivesse bem na Saúde, Educação e Segurança, pontuou.. “Pode ser que nesta obra esteja o dinheiro da eleição como acontecia com as obras da BR-364”, alertou Sales.

Fábrica de dinheiro

Para o deputado Gehelen Diniz (PP) o governo deve ter uma fábrica de dinheiro para gastar em obras não prioritárias. “Prioridade é a Segurança, conter as execuções diárias”, disparou. Também tirou sarro com os que são contra o projeto da Previdência: “Lula taxou os inativos, Dilma mexeu no direito do seguro desemprego por Medidas Provisórias. Ninguém lembra”?.

CPI vai funcionar

O deputado Lourival Marques (PT) ligou para repor a verdade sobre a CPI da SEHAB. Disse que estava afastado para tratar da saúde, mas que hoje estará na ALEAC para participar da comissão. Com a explicação do Louro, não há mais de que se cobrar a instalação da CPI. É tocar em frente. Que seja uma CPI para apurar fatos e não midiática. E sem blindagem.

Não tem fundamento

O dirigente do PP, José Bestene, me ligou para desmentir insinuações vindas de deputados e da direção do PDT de que, o vice-prefeito Chico Batista deixaria o PP para filiar-se ao PDT e ser candidato a deputado estadual. Bestene conversou com Batista e ouviu dele não ser verdade.

Passou sinceridade

A entrevista do vereador Carlos Juruna (PSL) ao “Bar do Vaz” passou sinceridade. Dois pontos me chamaram atenção: mora de favor na casa do sogro e nem carro tem. Que corrupto é esse? Como poderia vender espaços públicos já ocupados pelos camelôs? Para reflexão.

Parte cômica

A entrevista teve sua parte cômica. Quando esteve sendo procurado pela polícia, o vereador Carlos Juruna (PSL) teve um pique de pressão, foi se consultar na UPA, ainda tomou soro e saiu sem ser reconhecido. Enquanto isso toda a polícia estava mobilizada na sua captura. Ou não?

Não é para agora

O julgamento dos recursos do vereador Carlos Juruna (PSL) deve rolar um bom tempo pelo STJ e depois no STF. A sua absolvição ou a manutenção da condenação não será para tão cedo.

Poucos restariam

O prefeito de Acrelândia, Jonas da Farmácia, foi cassado por não dar o apoio necessário ao Conselho Tutelar. Raro é o prefeito que dá a assistência exigida pelo MP. Se fossem usar o mesmo peso para os outros prefeitos poucos ficariam no cargo.

O nosso pastor fundista

Enquanto a discussão fervia na Assembléia Legislativa, o deputado Jairo Carvalho (PSD) ocupou a tribuna para dizer que participou da “Corrida do Amendoim”, em Senador Guiomard. Quanta relevância!. Não deve ter tido uma boa colocação, porque não citou em que lugar chegou.

Virou malabarismo

Para o cidadão conseguir andar nas ruas em Xapuri tem que ter uma boa dose de paciência e ser malabarista, porque a cada dois metros é um buraco. A denúncia foi feita ontem pelo deputado Antonio Pedro (DEM), para quem o prefeito Bira Vasconcelos (PT) não disse a que veio.

Não há o que comemorar

A nossa secretária de Turismo, Raquel Moreira, é uma especialista em comemoração. Tudo para ela é no superlativo. Como comemora essa turma do governo! Está comemorando a liberação de vôos internacionais para o Acre. Comemorar caberia se o preço da passagem a Cruzeiro do Sul, em certos dias, não chegasse e 1.600 reais. O que é um belo absurdo.

Aviso ao navegante

O deputado Jairo Carvalho (PSD) deu um aviso ontem ao deputado federal Alan Rick que se vier mesmo para a oposição que venha de “malas e cuias” e não apenas pela metade.

Um zen isolado

O que se viu ontem nos duros debates da ALEAC entre oposição e a base do governo foi um deputado Daniel Zen (PT) praticamente isolado na defesa dos atos governamentais e intervenções esporádicas dos deputados Jenilson Leite (PCdoB) e Jonas Lima (PT). Os demais deputados da FPA apenas assistiram sem dar um pio. Isso é um fato corriqueiro.

Lutadora incansável

A deputada Leila Galvão (PT) tem sido uma lutadora incansável pela conservação da rodovia que leva à Brasiléia e pelo término das obras da Avenida Marinho Monte. Não deixa de cobrar.

Tudo pelo religioso

O Pastor da IBB Agostinho Gonçalves tem procurado ficar ao largo do movimento que envolve políticos da sua igreja, sempre citando que está se dedicando ao lado espiritual e ao crescimento do número de fiéis. Diz que não se envolverá na política como antigamente.

Nomes postos

Pelo menos para o Senado o PT já decidiu por duas candidaturas, a do senador Jorge Viana (PT) e a do deputado Ney Amorim (PT). Falta a oficialização do nome que disputará o governo.

Pelo menos o vice

O presidente do PDT, Luiz Tchê, já tem um plano pronto caso não decole a candidatura a governador do secretário Emylson Farias ao governo, tentar lhe emplacar como vice.

MP acionado

A coluna tem informação que o PMDB está entrando com denúncia no MP de Mâncio Lima, para que o prefeito Isac Lima (PT) explique uma compra de 400 mil reais de cestos de lixo.

Sujo e mal lavado

O deputado Gehlen Diniz (PP) lembrou bem o fato de por Medidas Provisórias o Lula ter taxado os inativos da Previdência Social e a Dilma prejudicado os que precisam do seguro desemprego. É interessante que, eu não me lembro de um sindicalista ter se levantado contra. E fica na velha história do sujo falando do mal lavado quando criticam o Temer.

Muito improvável

O presidente do PDT, Luiz Tchê, trabalha ativamente para formar uma chapa alternativa para deputado federal. É improvável que consiga candidatos competitivos. O único que se apresentou foi o deputado Jesus Sérgio (PDT), que tem alguns votinhos em Tarauacá.

Outro sonho do tchê

Outro sonho do deputado Luiz Tchê (PDT) é que o grupo do ex-prefeito Vagner Sales saindo do PMDB filie-se ao PDT. Como o PDT é uma espécie de agregado do PT, seria o mesmo que o peemedebista filiar-se por tabela no PT. Isso seria um desastre para sua imagem política.

Convite feito

Mas o convite ao ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) já foi feito pelo presidente Luiz Tchê.

Eliane x Zen

Deputada Eliane Sinhasique considera um escárnio se gastar 32 milhões na construção de um museu enquanto o orçamento da PM é de 7 milhões de reais. “Enquanto isso o Museu da Borracha está fechado desde 2013, o HUERB e o INTO não foram concluídos e falta até aparelhos de nebulização em número suficiente para as crianças nas UPAs”. Para Eliane a construção do museu é para atender a um “capricho” da primeira-dama Marlúcia Cândido. O líder do governo, deputado Daniel Zen (PT) considerou medíocres e mentirosos os argumentos contra a obra, citando os investimentos em Saúde, Segurança e Educação e mais recentemente um concurso para contratar 500 policiais. E lembrando que os recursos serão também destinados às atividades culturais. Citou também que, o estado investe bem mais do que é exigido em lei nas áreas de Educação, Saúde e Segurança. E que a oposição “desconsidera a importância da cultura no Estado”. Este é um tipo de debate que deveria acontecer mais na ALEAC, porque é para isso que a Casa existe. Aliás, foi para debater os problemas do povo que os deputados foram eleitos. O debate de ontem merece ser ressaltado pelo alto nível em que foi travado, em cima de fatos, sem descambar para o baixo nível.