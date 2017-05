Possível manobra do PDT para retirar indicação de deputados impede instalação da CPI da Sehab

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 17/05/2017 11:53:38

Uma possível manobra do PDT, impediu na manhã desta quarta-feira (17), a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que vai investigar a participação de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre..

Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, para instalar a comissão, o deputado Heitor Júnior (PDT) anunciou a retirada de sua indicação como membro da CPI. O pedetista se declarou impedido e justificou que o motivos seria que o ex-secretário da pasta seria filiado a seu partido.

Heitor Júnior afirma que o ex-secretário de habitação, Jamyl Asfury e sua esposa, Sandra Asfury, foram filiados ao PDT, o que o deixaria sob suspeição no decorrer dos trabalhos da CPI proposta pelo deputado Gerlen Diniz (PP), que vai ouvir servidores da pasta que podem esclarecer supostas irregularidades.

Após as declarações de Heitor Júnior, seu colega de partido, Jesus Sérgio (PDT) informou que também estaria retirando sua indicação. Através de uma carta, o PDT apresentará razões da legenda para não participar da CPI que pretende ouvir servidores de primeiro e segundo e escalões do governo do ACre

O autor do requerimento da CPI, o deputado Gerlen Diniz (PP) informa que a retirada das indicações dos deputados do PDT atrasa em mais uma semana a instalação da comissão. Apesar de ficar evidente a manobra do governo, Diniz evitou polemizar e informou que os próximos indicados serão do PTN.

O líder do PTN, deputado Josa da Farmácia indicará o nome do novo membro que substituirá o PDT. “Para quem esperou um ano, esperar mais uma semana não será problema. Pode ser que aconteça novamente de o PTN retirar seus deputados, mas esta manobra coloca mais deputados de oposição na comissão”.