Na contramão do País, desemprego persiste forte no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 17/05/2017 07:26:18

O Acre terminou o mês de abril com saldo negativo na oferta de emprego. Naquele mês, foram contratados 1.242 trabalhadores e demitidos 1.566 –ou seja, 324 desempregados a mais no período, segundo o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 16.

No acumulado de um ano (maio/2106 a abril/2017) o Acre perdeu 1,88% das vagas com carteira assinada, um retrocesso quando comparado com o resultado nacional: o emprego está crescendo no País, encerrando abril com quase 60 mil novos contratados.