Linha de ônibus do Bujari vai novamente ser investigada

Da redação ac24horas - 17/05/2017 07:00:43

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou nesta terça-feira (16) a Portaria º0008/2017/PJC/BUJ/2017 para investigar as falhas na prestação do serviço de transportes coletivos entre Rio Branco e a cidade de Bujari. Nos últimos anos a linha tem sido motivo de constantes reclamações.

A ação preliminar, cujo objetivo e levantar mais dados, é fundamentada no relatado duas usuárias do sistema de transporte coletivo. As denunciantes informaram a respeito da precariedade do serviço prestado na linha intermunicipal Rio Branco/Bujari.

Como o prazo para uma solução para a Notícia de Fato n. 01.2017.00000481-8 está vencido e ainda há diligências a serem realizadas, havendo a necessidade de mais investigações para as adequações necessárias ao funcionamento do transporte público intermunicipal, o promotor de Justiça da cidade resolveu instaurar o “Procedimento Preparatório”.

Agora vão ser realizadas a verificação dos fatos narrados e a checagem das medidas necessárias, sendo requerido da empresa e demais órgãos responsáveis as informações necessárias.