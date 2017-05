FEM pagou R$ 600 mil por um ano de aluguel do prédio onde funcionará o “museu do Sebastião”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 17/05/2017 12:24:15

O interesse do governo do Acre pelo antigo prédio do Colégio Meta, local escolhido para construção do Museu do Povo do Acre é antigo. Segundo publicação do Diário Oficial do Acre, edição no 11.283 – do dia 10 de abril de 2014, a Fundação Elias Mansour (FEM) alugou o prédio pelo período de um ano.

À época, a FEM pagou R$ 600 mil pelos 12 meses de locação do imóvel, mas não teria utilizado a estrutura para nenhum tipo de atividade cultural neste período, permanecendo o prédio fechado pelo período da vigência do contrato de locação assinado a FEM e Paulo Sérgio Angeloni e Odair Gonçalves.

A denúncia foi apresentada pelos deputados de oposição na Assembleia Legislativa. Os oposicionistas reivindicam que o valor do aluguel seja descontado do preço do prédio, que de acordo eles, a desapropriação custou R$ 5 milhões aos cofres do Estado do Acre.