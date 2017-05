Deputado Jenilson convida a população do Acre a doar sangue

Desde o dia 27 de setembro de 2015, está em vigor a lei que isenta doadores de sangue fidelizados de pagarem a taxa de inscrições nos concursos públicos e vestibulares estaduais. A lei também abrange doadores de medula óssea e garante também o direito da meia-entrada em eventos culturais. A lei é de autoria do deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), que é médico e membro da comissão de saúde da Assembleia Legislativa do Acre ( Aleac).

A lei tem por objetivo estimular a população a doarem sangue, desta forma suprir a necessidade dos estoques de sangues nos bancos sanguíneos do Estado. Desde a sanção do governador aumentou o número de doares de sangue nos hospitais que realizam as coletas, segundo dados do Centro de Hematologia.

Para se tornar um doador fidelizado é necessário realizar três doações sanguíneas durante o ano. Além dos benefícios já citados, no dia da coleta o doador fica isento de pagar a passagem de ônibus.

Na semana passada, a estudante Suzy Santos compartilhou na rede social Facebook uma fotografia segurando a carteira de doara de sangue. Na postagem, ela falou das vantagens de ser uma doara fidelizada e do gesto humano que é doar sangue. “ Talvez essa seja uma das minhas melhores fotos. Pois, hoje tive o prazer de receber minha carteirinha de doara de sangue. Para quem não sabe, na terceira doação você já tem direito a fazer sua. Além de salvar vidas, você direito à gratuidade nos concursos estaduais e meia entrada no cinema (sic)”. Enfatizou Suzy Santos.

A falta de sangue nos estoques dos hospitais do Acre é uma realidade vivencia de perto pelo autor da lei, sendo ele médico infectologista. Para o deputado, o aumento no número de doares é muito gratificante, pois, isso demonstra que os trabalhos desenvolvidos pelo mandato vêm gerando frutos para sociedade acreana. “Me sinto feliz por sabe que uma lei de autoria do nosso mandato está beneficiando a população. Venho buscando fazer um mandato próximo do povo e que possa atender os anseios da sociedade. Quem doa sangue, ajuda salvar vidas”.