Caravana da Justiça do Trabalho chega a Rio Branco nesta quinta

Da redação ac24horas - 17/05/2017 08:11:22

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, por meio da Escola Judicial, com apoio local da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre realiza nesta quinta-feira (18/5), às 19h, no auditório da OAB/AC, palestras com representantes da advocacia e magistratura trabalhista, como programação da Caravana Trabalhista Rondônia e Acre.

No momento em que o país debate relações de trabalho o evento pretende discutir com os operadores do direito sobre a questão promovendo palestras de forma itinerante.

A Caravana Trabalhista teve sua primeira edição em Porto Velho, no dia 30 de março e em Ariquemes dia 18 de abril, e nesta quinta será em Rio Branco/AC.

A primeira palestra “Terceirização” será ministrada pelo advogado trabalhista André Ferreira Marques; o tema “Reforma Trabalhista na Visão do Advogado” será ministrado pelo vice-presidente da Região Norte da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT, Vitor Noé. O juiz do trabalho Dorotheo Barbosa Neto, titular da Vara do Trabalho de Epitaciolândia (AC), abordará a Reforma Trabalhista na Visão do Magistrado.

A Caravana Trabalhista Rondônia e Acre é realizada por meio de uma parceria entre o TRT da 14ª Região, Ejud TRT14, Amatra14, Aronatra, OAB do Acre e de Rondônia e ABRAT.

As inscrições poderão ser feiras via endereço eletrônicocursosoabac@gmail.comou no local. De forma solidária o inscrito pode colaborar com pelo menos 1 kg de alimento não perecível. A OAB/AC está localizada na Alameda Ministro Miguel Ferrante, 450, Portal da Amazônia – Rio Branco / AC.