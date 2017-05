Banco Bradesco garante ao Procon, após autuações, melhoria no serviço ao público nas agências da capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 17/05/2017 07:14:49

O gerente regional do Bradesco, Paulo Emílio, garantiu durante reunião nesta terça-feira, 16, na sede do Procon, ao diretor-presidente do órgão, Diego Rodrigues, melhorias no serviço de atendimento ao público oferecido pela instituição.

A garantia ocorre depois de várias autuações a agências da instituição em Rio Branco devido a reclamações de usuários, principalmente o tempo de espera nas filas.

A agência do Bosque, por exemplo, um dos principais alvos de reclamação passou a funcionar ampliada e com acréscimo de funcionários. Um novo prédio de atendimento está pronto para atender os consumidores. A estrutura fica localizada na agência matriz.

Outra inovação será a implantação de ouvidorias nas agências, com o objetivo de atender mais rapidamente os consumidores que procuram o Procon para reclamação. Além disso, as agências colocaram todos os seus funcionários para atendimento nos dias de pico, geralmente até o 5º dia útil de cada mês.

Diego Rodrigues, diretor do Procon, destacou a importância das mudanças e acrescentou que o órgão acompanhará a efetividade delas para a melhoria da prestação dos serviços para o consumidor.