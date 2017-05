Arraial do bairro Tucumã inicia nesta sexta-feira, 19

Da redação ac24horas - 17/05/2017 18:10:51

Inicia na próxima sexta-feira, 19, um dos arraiais mais tradicionais de Rio Branco, o Arraial do Tucumã. O evento acontecerá todas as sextas, sábados e domingo até o dia 2 de julho, na praça de eventos do Tucumã.

Comidas típicas, som ao vivo, pescaria e parque de diversão para criançada e bingos serão as principais atrações do período junino.

Para mais informações: 68 – 9.9997-0055