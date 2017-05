Após escândalo envolvendo Michel Temer, Sebastião Viana vai para o Facebook dizer que Lula foi caluniado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 17/05/2017 20:13:25

Sebastião Viana e seus colegas petistas estão regozijando​ com a bomba sobre o governo de Michel Temer.

Logo após a informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que os donos da JBS disseram em delação à Procuradoria-Geral da República que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato, Viana foi para o Facebook falar sobre Lula. O governador do Acre postou: “E esses covardes deram o golpe e, caluniando o Lula.Lula é POVO”, concluiu Viana.

A delação da JBS é o tema do momento no país e é considerado um escândalo igual o maior que o da Odebrecht. A edição do Jornal Nacional desta quarta-feira, 17, foi dedicada praticamente para divulgar o escândalo envolvendo Michel Temer. A mídia país afora também dá destaque ao assunto.