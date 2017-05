Acre é o único da região Norte com apenas um posto de coleta de leite humano, mostra levantamento

Da redação ac24horas - 17/05/2017 07:23:02

O Acre é o único Estado da Amazônia que conta apenas com um posto de coleta de leite humano. O Amapá, Estado com características parecidas com as do Acre, possui um banco de de leite humano (BLH) e dois postos de coleta de leite humano. Os dados são da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que tem no Acre a Maternidade Barbara Heliodora relatada como o único posto de coleta.

A situação dos estoques de leite materno foram lembrados nesta terça-feira, 16, durante lançamento da Campanha Doe Leite Materno, do Ministério da Saúde. O MS sustenta que amamentação é o principal fator de redução da mortalidade na infância e, por isso, a campanha prevê o aumento do número de novas doadoras voluntárias, bem como do volume de leite humano coletado e distribuído aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados no Brasil.