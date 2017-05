Vereador do PMDB de CZS se recupera e já está em Brasília para Marcha em Defesa dos Municípios

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 16/05/2017 09:42:02 Corresponde no Vale do Juruá

Marivaldo Valente, do PMDB de Cruzeiro do Sul, já se encontra em Brasília para participar da marcha de prefeitos e vereadores em defesa dos municípios. O parlamentar havia sofrido um princípio de infarto na madrugada de segunda-feira, 15, durante o voo para a Capital Federal, e após receber os primeiros-socorros dentro da aeronave, foi conduzido a um hospital de Cuiabá, capital do Mato Grosso, após um pouso de emergência.

Por telefone, o também vereador Elenildo da Pesca (PP), que acompanhou todo o drama do colega durante a viagem, disse à reportagem que Marivaldo está recuperado e participando das atividades da 20ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Parlamentares municipais e prefeitos de todo o Brasil estão em Brasília para debater temas de interesse do cidadão – e o mais importante deles é uma maior contrapartida de recursos, por parte da União, aos municípios.

Entre os temas a serem debatidos estão as reformas da previdência e trabalhista. A Marcha começou ontem, segunda-feira, e suas atividades serão encerradas nesta quinta, 18 de maio.