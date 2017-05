Vacina contra gripe: faltando 11 dias para terminar campanha, apenas 43% foram imunizados no Acre

O último balanço da campanha de vacinação contra gripe diz que 75.289 pessoas do público-alvo (idosos, crianças, indígenas, professores, detentos, trabalhadores em saúde, carcererios e outros) foram imunizados no Acre. O número representa 43% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. “Temos 11 dias para alcanbçar a meta do Estado”, disse em entrevista à RDA Dora Holanda, coordenadora estadual da Rede Frios da Secretaria de Estado da Saúde. A pior cobertura é em Feijó, com 26%. Cruzeiro do Sul tem o melhor desempenho, com 81%. Rio Branco alcançou 32%.