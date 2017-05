Taxistas e mototaxistas fecham acesso à Câmara de Vereadores pedindo proibição do Uber na capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/05/2017 12:09:40

Taxistas e mototaxistas fecharam na manhã desta terça-feira, 16, a rua 24 de janeiro, acesso à Câmara de Rio Branco no 2º Distrito da capital. Os taxistas protestam contra o Uber em Rio Branco, já os mototaxistas querem o fim do transporte de passageiros feito por motofretistas.

O presidente do Sindicato dos Taxistas no Acre quer que a Câmara Municipal de Rio Branco aprove uma lei específica proibindo a circulação de Uber na capital com placa particular.

“Que eles circulem com autorização, placa vermelha, taxímetro, como os táxis e não com placa particular. O Uber chegou e vem atropelando com a força do poder econômico e queremos que a Câmara Municipal, que é quem tem poder, se posicione. Queremos que a Câmara trabalhe uma lei focada pro Uber.”

Impasse entre taxistas de Rio Branco e interior

Outra reclamação da categoria é contra os taxistas que transportam pessoas entre Rio Branco, Epitaciolândia, Brasileia e Sena Madureira. Segundo o representante do sindicato, esses taxistas estão extrapolando o limite territorial em seus serviços ao saírem de seus pontos de táxis para buscar passageiros nos bairros da capital.

“Nós queremos saber qual o papel da Câmara nesse assunto, porque eles solicitaram na Assembleia o direito de trabalhar dentro de Rio Branco. Eles são em 700 carros. Se eles transportarem aqui dentro de Rio Branco nós vamos fazer o que se somos 612?”, diz.