Secretárias de Sebastião Viana rebatem críticas e dizem que 21 museus serão reformados no Acre

Da redação ac24horas - 16/05/2017 07:14:12

O Acre participa da Semana Nacional dos Museus, mas com apenas 3 dos seus 23 museus (número listado pela Wikipedia) irão realizar eventos para marcar a data –dois em Rio Branco e um Xapuri. A polêmica da concentração de recursos na obra do Museu dos Povos Acreanos e do abandono dos museus locais, irritou as secretárias de Turismo, Rachel Moreira, e de Comunicação, que condenaram o que chama de “politicagem” com o tema.

Para garantir que os outros museus serão recuperados, ela declarou: “Além do Museu dos Povos Acreanos, o governo irá reformar 21 espaços de cultura, patrimônio e leitura. Incluindo o Museu da Borracha. Fazer politicagem com a falta de informação das pessoas, induzindo o cidadão de bem ao erro, é tão feio, pequeno e medíocre”, afirmou a secretária de Turismo. Zilio também foi contundente: “Então, políticos de oposição, antes de quererem fazer essa política pequena e criticar a criação do Museu falando dos outros espaços, se informem e não fiquem com mentiras. Simples assim!”.