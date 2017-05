Policia Militar apreende arma de fogo na Baixada da Sobral

Da redação ac24horas - 16/05/2017 08:25:56

Policiais militares do Terceiro Batalhão (3° BPM) prenderam um agente portando uma Escopeta, calibre 44, nessa segunda-feira, 15, durante uma revista policial no bairro Plácido de Castro. A ação foi possível devido ao patrulhamento realizado nas imediações do local da apreensão.

Segundo os policiais, o autor estava em local ermo e sob fundada suspeita, fator este que possibilitou a visualização do suspeito. A guarnição foi ao encontro do agente que não resistiu a abordagem e foi submetido a uma revista pessoal. Na ação foi encontrado a arma de fogo com o envolvido.

O agente, juntamente com a arma de fogo, foi encaminhado para a delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.