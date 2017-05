Pintora de 17 anos expõe em Rio Branco mostra cura de dois casos de câncer

Da redação ac24horas - 16/05/2017 08:39:06

Com apenas 17 anos de idade, a artista plástica Elvia Rocha, de Humaitá (AM), realiza uma exposição no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. Além da juventude, Elvis chama atenção por ter sobrevivido a dois câncer muito severos e usando a pintura, retrata sua história de dor e superação. A exposição foi aberta na noite desta segunda-feira, 15, e vai até o dia 20 de maio percorrendo vários espaços na capital acreana.

Ao longo desta semana a jovem visitará hospitais relatando sua trajetória de vencedora aos pacientes. “É uma linda história de vida”, disse Sergio Carvalho, presidente da Fundação Garibaldi Brasil, que apoia a exposição.