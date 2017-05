Lourival informa retorno e abertura dos trabalhos da CPI da Sehab na quarta 17

Da redação ac24horas - 16/05/2017 09:09:03

O líder do PT na Aleac, deputado Lourival Marques procurou a reportagem de ac24horas na manhã desta terça-feira (16) para informar que retornou ao Estado após testamento de saùde e informou a abertura dos trabalhos da CPI que vai investigar a participação de servidores públicos na venda ilegal de casas na Secretaria de Habitação e Interesse Social do Governo do Acre.

“Gostaria de informar, que o Deputado Gerlen Diniz não é o líder do PT, portanto não fala em nome do partido. Eu sou o líder do partido, sou membro da CPI e o Deputado Daniel Zen é meu suplente. Estava afastado tratando da minha saúde, mas amanhã, dia 17/05 estarei na ALEAC para participar da comissão”, disse Lourival Marques.

Para apressar a instalação da CPI, o autor da requerimento da Comissão, deputado Gerlen Diniz (PP), chegou a solicitar uma reunião para substituir Lourival Marques, que deverá ocupar a presidência dos trabalhos e escilher o relator. Foi preciso a oposição recorrer a Justiça para garantir a inveatigação das supostas irregulatidades na Sehab.