Volante: acidentes de trânsito diminuíram 29% em Rio Branco

Da redação ac24horas - 16/05/2017 08:42:42

Os acidentes de trânsito em Rio Branco diminuíram 29% em abril, segundo o boletim da Justiça Volante. Os dados mostram ainda que caiu pela metade o número de ocorrências com vítimas. Foram 114 atendimentos realizados no período mas somente 87 se tornaram processos registrados e autuados.

Mais de 50% foram solucionados durante o atendimento ao acidente de trânsito. A Justiça Volante interveio em 59 sinistros com solução imediata in loco, em 28 casos a demanda seguiu para audiência de conciliação”, diz nota publicada pelo Tribunal de Justiça do Acre sobre o boletim da JV.