Instituto Federal oferta curso gratuito de Libras em Rio Branco

Da redação ac24horas - 16/05/2017 11:53:41

O Instituto Federal do Acre (IFAC) está ofertando curso gratuito de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para participar, o candidato deve efetuar a inscrição entre os dias 17 a 19 de maio, na sede do campus Avançado Baixada do Sol.

Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas e as aulas terão início no dia 30 de maio. O curso terá carga horária de 160 horas e as atividades serão realizadas todas as segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, das 19h às 21h. A expectativa é de que as atividades sejam encerradas em novembro. O curso será ministrado pela docente do IFAC, Jucelma Mourão de Souza, que é especialista em Libras e mestre em Letras.

De acordo com Jucelma Mourão, o curso possibilitará o desenvolvimento de competências para utilização da Língua Brasileira de Sinais, em nível básico, na comunicação com pessoas surdas usuárias de Libras em diversos contextos sociais.

Inscrições

Para participar, o candidato já deve ter concluído o Ensino Médio e também ter idade superior a 18 anos. As inscrições serão feitas de forma presencial, na sede do campus Avançado Baixada do Sol, no bairro Aeroporto Velho, das 08h às 20h.

No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar originais e cópias autenticadas dos documentos: Certidão de Nascimento ou de Casamento, Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Documento de quitação com o Serviço Militar (para pessoas do sexo masculino e maiores de 18 anos), Título de Eleitor e comprovantes de quitação, Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Ensino Superior, Histórico Escolar devidamente carimbados pela Divisão de Credenciamento e Registro Escolar (Corine), e ainda comprovante de endereço completo, com CEP e atualizado. Também são necessárias duas fotos 3×4 recentes e ainda preencher o requerimento de matrícula, conforme modelo fornecido pelo IFAC.

Acesse aqui o edital