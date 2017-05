Falta de neurologista no Hospital do Juruá teria ajudado em morte de jovem

João Renato Jácome - 16/05/2017 13:22:50

A situação é crítica na região do Vale do Juruá, onde não há, segundo denunciam pacientes, nenhum médico neurologista. Diante disso, os serviços médicos ficam prejudicados e diversos pacientes estariam sem atendimento nas unidades de saúde assistidas pela Secretaria de Saúde do Acre (Sasacre).

Procurada, a Sesacre confirmou a falta de profissionais e justificou o problema no não interesse de médicos especialistas residirem e trabalhares nas cidades da região. “Por diversas vezes, o Governo do Acre já manifestou interesse, sem sucesso, em contratar um profissional para lotar (…) em Cruzeiro do Sul”, diz nota enviada ao portal.

Essa semana, o jovem Daniel Silva, de 16 anos, teria morrido por conta da demora no atendimento médico neurológico. O rapaz teve traumatismo após cair e bater com a cabeça em uma pedra. Ele ficou desacordado e, ao chegar no Hospital do Juruá, não haveria nenhum neurocirurgião de plantão.

Daniel, sem condições clínicas, acabou não sendo transferido para Rio Branco, o que prejudicou ainda mais o quadro. Logo após ser entubado por um clínico geral, o rapaz morre. Agora, a família afirma ter havido negligencia no atendimento dado ao estudante.

Segundo o pai, Manoel Francisco, que não contém as lágrimas ao lembra da morte do filho, a situação precisa ser tornada pública para que não aconteçam casos semelhantes novamente. “Queremos que o governo mande novamente um neuro para cá, para que outras mães não passem pelo que eu estou passando”, disse em entrevista à TV Juruá.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde do Acre, nesta terça-feira, dia 16, “há um especialista atendendo, no Hospital Regional do Juruá” o que está ocorrendo desde a segunda-feira, dia 15. Além disso, “dependendo da avaliação médica e a necessidade de um atendimento mais qualificado (…) pacientes são encaminhados via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para Rio Branco.