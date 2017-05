Divulgado edital para o FEC/2017; premiação chega a R$ 4 mil para o 1º colocado

Da redação ac24horas - 16/05/2017 08:51:05

Agora é oficial: a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), juntamente com a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, divulgou o Edital Nº 026/2017 abrindo o processo inscrição de alunos para o Festival Estudantil da Canção, o FEC/2017. Com seletivas municipais, cada cidade vai ter seus representantes na grande final em Rio Branco, com premiação de até R$ 4 mil.

Poderão participar do FEC os estudantes matriculados no ensino médio e com idade entre 13 e 29 anos, completos, na data da etapa final e menor de idade deverá apresentar autorização do legal.

Candidatos inscritos na modalidade autoral deverão manter sua canção até o final do concurso e os inscritos na modalidade intérprete poderão substituir sua canção com antecedência de 10 dias antes do início dos ensaios da etapa final.

As inscrições vão ser efetuadas entre os dias 15 de maio a 02 de junho de 2017, no horário de funcionamento das instituições de ensino, nas escolas participantes do Festival. Cada candidato poderá inscrever apenas uma música em uma única modalidade. Mas atenção: os participantes assumirão toda a responsabilidade em termos de autoria/utilização da música.

As Categorias são: Música Autoral/música inédita, de sua autoria ou de terceiros; Música Intérprete – música interpretada pelo participante, independentes de terem sido ou não gravadas.

O FEC contará com uma pré-seleção, com audição musical em cada município e a seleção de até 30 candidatos por município, os quais participarão da semifinal.

As vagas para a final são calculadas com base no censo escolar de cada cidade: Acrelândia (1 vaga), Assis Brasil (1), Brasiléia (1), Bujari (1); Capixaba (1); Cruzeiro do Sul (3); Epitaciolândia (1); Feijó (2); Jordão (1); Mancio Lima (1); Manoel Urbano (1); Marechal Thaumaturgo (1); Placido de Castro (1); Porto Acre (1); Porto Walter (1); Rio Branco (5); Rodrigues Alves (1); Santa Rosa (1); Sena Madureira (2); Senador Guiomard (1); Tarauacá (2); Xapuri (1).

As despesas com a vinda dos selecionados para a grande final ficará à cago da comissão organizadora, incluindo o translado, estadia e alimentação em Rio Branco no dia 26 de agosto de 2017. Nas etapas municipais, a organização do evento fornecerá toda a infraestrutura para as apresentações, mas os participantes terão de utilizarem seus próprios instrumentos.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta terça-feira (16), a partir da página 7.