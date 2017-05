Corpo de jovem de 23 anos é encontrado em residência

O corpo de Romário Cunha Pinto, de 23 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 16, em uma residência localizada na Rua Cajarana, região do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, com várias marcas de tiros. Foi a mãe de Romário, que mora em uma outra casa no mesmo bairro, quem o encontrou morto.

Ela não soube informar à polícia se Romário integrava alguma facção. Disse apenas que seu filho vinha sendo ameaçado de morte há algum tempo.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada dos peritos que após os devidos procedimento encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso está sob investigação policial.