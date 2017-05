Alan Rick diz que “seu coração está no DEM” e não descarta se candidatar no campo majoritário pelo partido

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 16/05/2017 09:02:12

O deputado federal Alan Rick (ainda no PRB) disse que seu “coração já está no DEM” e não descartou a possibilidade de concorrer a uma vaga majoritária pelo partido. Nos bastidores comenta-se que Alan pode concorrer a uma vaga como vice na chapa de oposição, ou até concorrer ao governo. O deputado acrescenta, porém, que no momento pensa em ser candidato à reeleição.

“Realmente a gente vem pra construir um projeto político viável pro Acre. Precisamos de um modelo econômico que traga emprego e renda pro nosso povo. O Acre precisa sair da economia do contracheque e do funcionalismo público. Nós não podemos ser mais reféns disso. O Acre precisa de um caminho melhor. Por isso nós estamos apresentando o nosso pra construir um projeto melhor pro Acre.”

Alan Rick disse ainda que faltam apenas alguns detalhes jurídicos para ele deixar o PRB para se filiar ao Democratas. Afirma que todo processo está ocorrendo de forma pacífica.

“Estou muito feliz por ter sido recebido pelo Democratas do Acre e o Democratas nacional e esse é um processo inevitável na política pra quem sonha com um Acre melhor, pra quem quer ver o Acre desenvolvido e quer dar sua contribuição pra um povo tão sofrido. Meu coração está DEM. O processo está caminhando de uma forma muito tranquila, muito pacífica, porque é assim que a gente constrói na vida.”