Adolescente é morto dentro de cela em unidade Socioeducativa

Da redação ac24horas - 16/05/2017 08:16:26

Um adolescente morreu com sinais de asfixia dentro da unidade Socioeducativa Santa Juliana na noite desta segunda-feira (15). É a segunda morte em um mês dentro da unidade.

Ludisson Messias de Oliveira, de 16 anos, era natural do município de Brasiléia, e estava na unidade há dois meses por causa de roubo. O adolescente foi morto após um desentendimento com outros cinco reeducandos com quem dividia a mesma cela.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e quando os atendentes chegaram ao local constaram que o adolescente já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), com sinais de asfixia. Exames devem confirmar a real causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso.