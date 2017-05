Vereador de Cruzeiro do Sul passa mal durante voo a Brasília e precisa ser internado em Cuiabá, no MT

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 15/05/2017 14:01:54 Corresponde no Vale do Juruá

O vereador Marivaldo Valente, do PMDB de Cruzeiro do Sul, teve um princípio de infarto na madrugada desta segunda-feira, 15, durante um voo para Brasília. O parlamentar passou mal e recebeu os primeiros socorros ainda no interior da aeronave, na qual viajavam três médicos, entre eles a deputada federal Jessica Sales (PMDB).

Ao piloto foi sugerido um pouso de emergência na cidade mais próxima, dada a gravidade do caso. O avião pousou em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Marivaldo foi então levado às pressas ao hospital, em companhia de um dos filhos.

Segundo o vereador Elenildo da Pesca (PP), que falou à reportagem por telefone, eles participariam, na Capital Federal, da marcha dos prefeitos e vereadores de todo o país. O movimento protesta contra a disparidade entre os recursos que os municípios recebem da União e a a quantidade de serviços que precisam prestar à população.