Site oferece mais de 4,4 mil bolsas de estudo no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 15/05/2017 10:47:43

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Muitos jovens se preparam para essa prova com o objetivo de conquistar uma vaga em uma concorrida faculdade pública ou ainda obter desconto nas particulares. Outra maneira de alcançar o sonho de ingressar na faculdade com uma mensalidade que caiba no bolso é por meio do Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br), site que oferece bolsas de estudos em mais de 1000 faculdades de todo o País.

Com mais de 4,4 mil bolsas de estudos disponíveis no Acre para o segundo semestre de 2017, o site já deu início à campanha de Matrícula Antecipada. O candidato a uma vaga a cursos de graduação, pós-graduação e ensino a distância (EAD) pode conseguir até 50% de desconto.

Mais de 150 mil alunos já entraram na faculdade com a ajuda do Quero Bolsa, desde a sua criação em 2012. E ainda, somente neste ano, mais de 60 mil estudantes se matricularam em faculdades com descontos obtidos por meio desta plataforma.

Os interessados em conseguir a Matrícula Antecipada precisam apenas realizar a inscrição para o curso e a faculdade de interesse no site www.querobolsa.com.br até 30 de junho e pagar a pré-matrícula para garantir o benefício. O período de matrículas pode variar de faculdade para faculdade. Por isso, é importante estar atento às regras da instituição de interesse.

Basta comparecer à instituição de ensino escolhida para dar continuidade ao processo de matrícula. Não é preciso comprovar renda ou ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O site também permite aos candidatos consultar instituições e cursos selecionados na região, além de comparar preços, além de dar dicas variadas sobre educação. As bolsas de estudo disponibilizadas no Estado são para 13 faculdades parceiras, dentre elas Unopar, GRUPO EDUCA MAIS, UNINORTE, IESACRE, UCAM, Estácio – UniSEB.

Mais informações por meio da central de atendimento do Quero Bolsa no telefone 0800 666 1010, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 23h ou acesse o site do Quero Bolsa.

