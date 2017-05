Semana começa com sol forte no Acre; veja a previsão do tempo

Da redação ac24horas - 15/05/2017 05:39:51

A segunda-feira, 15, começou com sol forte em Rio Branco e região. Mas a previsão também é de chuva em áreas isoladas em diversos pontos da Capital e interior do Acre. Também há previsão de temporais e, pelo menos nesta segunda, o tempo ficará, a partir das 10 horas com céu de nublado e a nublado.

No Alto Acre, Brasiléia e Epitaciolândia terão máxima de 29°C. Já no Baixo Acre, Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro terão mínima de 23°C e máxima de 30°C. Na contramão, O Vale do Juruá terá temperaturas um pouco mais intensas, chagando a 32°C, no pico do dia.

No Vale do Envira, ou Tarauacá, por exemplo, o tempo também terá máximas de 30°C, em média. Nessas cidades, a previsão é de ainda mais chuva para os próximos dias.