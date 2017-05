PT substitui Lourival por Zen e CPI da Sehab deverá ser instalada esta semana

Da redação ac24horas - 15/05/2017 15:56:33

O deputado estadual Gerlen Diniz (PP) informou nesta segunda-feira (15), que o Partido dos Trabalhadores (PT) vai substituir a indicação de Lourival Marques por Daniel Zen, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a participação de agentes públicos num suposto esquema de venda ilegal de casas da Secretária de Habitação e Interesse Social do Governo do Acre.

“Marcamos uma reunião com os deputados indicados para compor a CPI da Sehab, para instalação da mesma. O deputado Daniel Zen substituirá o deputado Lourival Marques”, informa Gerlen Diniz. De acordo com o autor da proposta da comissão, os trabalhos devem iniciar assim que o presidente da comissão escolher o relator. Os escolhidos devem ser parlamentares da base de sustentação do governo.