Operadora Oi deixa clientes do Juruá sem serviço por duas vezes

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 15/05/2017 07:03:41 Corresponde no Vale do Juruá

Os blecautes nos serviços da operadora Oi continuam a atormentar os usuários de telefonia móvel e internet na região do Juruá. Neste sábado, 13, houve duas interrupções no sinal da operadora, que acaba por afetar todo o sistema de comunicação de Cruzeiro do Sul e cidades vizinhas, já que as demais prestadoras do mesmo segmento se utilizam do cabo de fibra ótica da empresa. Além disso, a internet apresenta lentidão neste domingo, 14,

Sempre que procurada pelo site, a assessoria de imprensa da operadora alega rompimentos no cabo que serve à região, atribuindo-os à ação de vândalos. Consultado pela reportagem, porém, um técnico da empresa que não quis se identificar afirmou que muitas vezes o cabo se rompe por ser velho demais.

A reportagem já questionou a operadora sobre planos de melhorar a prestação de serviços aos moradores do Vale do Juruá. A assessoria ignorou a indagação.