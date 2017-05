Ibade não quer desclassificar candidatos supostamente privilegiados no concurso da Policia Civil

Da redação ac24horas - 15/05/2017 10:21:11

O concurso da Polícia Civil do Acre ainda está dando o que falar. Em nota, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), informou que realocar em Rio Branco os candidatos que fariam provas em Cruzeiro do Sul, obedeceu aos critérios estabelecidos em Edital de Convocação do concurso.

Não bastasse isso, o Ibade não fez nenhuma referencia à uma provável desclassificação desses inscritos que pretendem conquistar uma das vagas para o cargo de delegado da polícia judiciária acreana. Sobre isso, a Secretaria de Polícia Civil não vai interferir, deixando ao instituto a responsabilidade.

A nota da instituição diz o seguinte: “O voo que sairia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul foi cancelado por más condições meteorológicas (…) os candidatos não poderiam ser prejudicados, e foi solicitado que (…) incluíssem todos que aparecessem com a declaração da companhia aérea e do comprovante de pagamento da passagem, respeitando assim, o edital do certame”, destacou.

Como já contou o ac24horas, alguns candidatos que viajaram do Nordeste para o Acre estariam com o local de prova marcado para Cruzeiro do Sul, mas pelas condições meteorológicas, acabaram ficando em Rio Branco e pediram, supostamente, autorização para fazer as provas na Capital, o que teria sido concedido.

Do grupo, um dos candidatos teria afirmado a conquista de 70 pontos na primeira fase da seleção. Uma média acima das tantas outras que estão sendo expostas por candidatos nas redes sociais ou plataformas de cursos preparatórios. O portal teve acesso a vários áudios que colocam em xeque a realização do certame.

Mas as supostas irregularidades não vão passar despercebidas. A polícia já apura se houve privilégios durante a realização das provas objetiva e discursiva. Num informe firme e direto, o governo do Acre afirmou que o Ibade será responsabilizado “por qualquer situação” ilegal e que isso será feito com o “rigor da lei”.