Final de semana registra morte e cinco tentativas na capital

Da redação ac24horas - 15/05/2017 08:40:39

O final de semana na capital acreana foi marcado por violência. Pelo menos cinco tentativas de homicídio foram registradas em vários pontos da cidade. Em dois desses episódios, homens foram alvejados por arma de fogo e foram encaminhados ao Pronto Socorro. Um homicídio també foi registrado no bairro Jarbas Passarinho

A primeira ocorrência se deu no sábado (13), no Ramal da Juarci, localizado na Estrada do Panorama, em Rio Branco. A vítima, Luiz Avelino da Silva, 40 anos, estava em sua motocicleta quando foi alvejado com um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou socorro e o encaminhou ao hospital.

A segunda tentativa de homicídio ocorreu na tarde de domingo (14). A vítima, um menor de 16 anos, teve a casa localizada na Cidade do Povo invadida por criminosos que o alvejaram com vários disparos e em seguida fugiram tomando rumo ignorado. Este também foi socorrido por uma Unidade só Samu e encaminhado ao hospital.

Homicídio

Gillarde Ferreira de Alencar, de 23 anos foi assassinado com dois tiros na Rua Buritis, do bairro Jardas Passarinho, em Rio Branco. De acordo com o informado pelas testemunhas a polícia, a vítima estava em frente a uma mercearia na companhia de outras pessoas, quando um homem se aproximou em uma motocicleta e em posse de uma arma, efetuou vários disparos em direção a vítima. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, só puderam atestar o óbito. Segundo a perícia, os tiros atingiram o ombro e as costas.